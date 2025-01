Bergamonews.it - Al Monastero del Carmine le storie quotidiane diventano digitali

Bergamo. “#tuosi racconta.inclusive dal passato, presente e futuro” è uno dei 49 progetti del bando Innovacultura 2024, l’unico vincitore del territorio bergamasco nella categoria C, legata agli Ambiti Siti Unesco, Aree e Parchi archeologici e complessi monumentali non statali. Il bando, ideato da Unioncamere Lombardia con il coinvolgimento di Fondazione Cariplo, mira a sostenere progetti innovativi in ambito culturale, realizzati da partenariati costituiti da imprese culturali e creative (ICC) e istituti e luoghi della cultura, a valere sulle azioni del Programma Regionale FESR 21-27.“#tuosi racconta.inclusive dal passato, presente e futuro” è un progetto di SuperUrbanity, società di innovazione urbana, che si svilupperà in collaborazione con il Teatro tascabile Bergamo quasi in forma di una “pièce in tre atti”, legati tra loro ma potenzialmente indipendenti, grazie a solide infrastrutturee di UX/UI design:Una visita immersiva aldel, luogo pubblico dove dal 2018 è attivo il primo Partenariato Speciale Pubblico Privato in Italia siglato tra TTB e Comune di Bergamo, arricchita dipassate, presenti e future narrate in forma caleidoscopica e inclusiva; una piattaforma digitale dove raccontare lo sviluppo del progetto di rigenerazione in chiave culturale del, il rapporto del TTB con i “donors” e l’indagine sui possibili futuri.