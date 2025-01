Inter-news.it - Zanetti: «Mercato? Se c’è un’opportunità! All’Inter gruppo unito»

Il vicepresidente Javierha parlato deldell’Inter, ma anche del momento della squadra elogiando pure Inzaghi.– Intercettato dall’emittente turca di Trt Sport, Javierha parlato così dell’Inter elogiando pure Simone Inzaghi: «Siamo un grande, sia dentro che fuori dal campo. Mister Inzaghi ha portato la sua mentalità, le sue idee. Ilè molto, ci tiene tantissimo a fare bene, dimostra un grande senso di appartenenza. Credo che da 4-5 anni siamo competitivi in tutte le competizioni e vogliamo continuare a farlo. Ci tenevamo ad arrivare fra le prime otto».– Poiha dribblato un po’ alla domanda sul calcio: «Dise ne sta parlando. Però sinceramente in questo momento siamo concentrati sulla partita di domenica qui in campionato, il derby.