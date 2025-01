Zonawrestling.net - WWE: Anche Omos a Indianapolis per la Royal Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

Ogniha bisogno del suo gigante. Nei primi anni il ruolo toccava a Andre The Giant e Earthquake, e negli anni più recenti ovviamente Big Show e Great Khali hanno fatto la parte della montagna impossibile da buttare oltre la terza corda. E non c’è alcun dubbio che in questo momento l’unico wrestler che possa interpretare questo ruolo sia. Non a caso, sembra proprio che lo rivedremo allaquest’anno.Pronto al ritornoCome riportato da PW Insider, e poi confermato da Fightful Select, in WWE sarebbe stato fatto il nome diper un ritorno sul ring durante ladel prossimo sabato. La notizia non dovrebbe stupire, soprattutto perché il gigante è stato utilizzato così negli ultimi due anni, e le sue ultime apparizioni in WWE risalgono proprio alla2024 e alla Andre The Giant Memorial Battledello scorso aprile – due situazioni in cuiera uno degli ostacoli più imponenti verso la vittoria finale.