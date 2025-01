Wta | Mertens rimonta Maria a Singapore a Linz fuori Svitolina

Leggi su Sportface.it

Elisenon sbaglia e batte Tatjananel match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di. La belga supera inla 37enne tedesca con il punteggio di 6-7(3) 6-3 6-1 in poco più di due ore in campo. La testa di serie numero due avanza ai quarti dove avrà la numero 6 del tabellone Camila Osorio. La colombiana non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile sul cemento di. Sulla terra battuta sarebbe stata tutta un’altra partita. Jil Teichmann prosegue il suo torneo perfetto. La svizzera ha rifilato un doppio 6-4 all’australiana Olivia Gadecki e si è guadagnata il primo quarto di finale del 2025. Cammino immacolato per Teichmann, che dalle qualificazioni non ha perso nemmeno un set. Quattro successi 2-0 contro Hartono (quali), Rodionova (quali), Dart (primo turno) e Gadecki (ottavi).