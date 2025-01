Sololaroma.it - “Voglio giocare al Boca”, Paredes gela la Roma: la risposta di Riquelme

Leggi su Sololaroma.it

Al netto di unain campo fra poco, all’Olimpico, per l’ultima del girone di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, tiene banco un calciomercato che si sta dimostrando più tosto del previsto. Solo Rensch e Gollini come volti nuovi e ancora molto da fare in un tempo esiguo, dall’attaccante al posto di Shomurodov al sostituto di Hermoso in difesa, con Marmol prima scelta. Occhio poi al centrocampo, un reparto che, dopo aver sognato di accogliere giocatori del calibro di Frattesi e Casemiro rischia addirittura di perdere il totem.La voglia di tornare in patria l’argentino non l’ha mai nascosta, e dopo che questa sembrava certa durante il disastroso mandato di Juric, con il quale non giocava, il tutto pareva essere rientrato con un Ranieri che lo ha messo al centro del progetto.