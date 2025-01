Ilrestodelcarlino.it - Vis, capitolo Okoro ormai alle battute finali. Ufficializzato l’arrivo in prestito di Raychev

Pare essere giuntapuntatela telenovela riguardante Alvin. In queste ultime ore infatti il Venezia e la Juventus stanno definendo il passaggio del classe 2005 sulla base di undi 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In questo modo i lagunari, dopo aver rinnovato il contratto adfino al 2028, potrebbero arrivare ad incassare una cifra vicina al milione di euro. Vis che sembra avere però già le idee chiare sul da farsi. Nella serata di ieri è stato infattiindal Pisa del classe 2006 Adrian. L’ala destra bulgara ha condiviso lo scorso anno lo spogliatoio della primavera neroazzurra con Vukovic e Coppola e in questa stagione ha collezionato con i toscani 12 gettoni conditi da un gol nel campionato di primavera 2.