Movieplayer.it - The Recruit 2, la recensione: Noah Centineo continua a far danni nella serie Netflix

Leggi su Movieplayer.it

La recluta di Alexi Hawley torna con la seconda stagione, e questa volta viaggia in Corea (e non solo). Tanti colpi di scena (e disastri) lo attendono nei nuovi episodi. Se la prima stagione di The Night Agent era uscita in concomitanza con The Diplomat, affiancando quindi due cospirazioni politiche all'interno della Casa Bianca e tra le Ambasciate piene zeppe di diplomatici, il secondo capitolo è sbarcato in streaming insieme ad un altro rappresentante degli eroi action di. Stiamo parlando di, arrivato al successo grazie alla piattaforma e alla trilogia di Tutte le volte che ho scritto ti amo, e della suaThe. Un nuovo capitolo che replica la formula vincente della prima stagione. The2: agente per sbaglio, alla seconda Ci sono due .