Squid Game 3 la descrizione della scena delle paline svelata all’evento Netflix

Durante l’evento Next on2025, noi giornalisti abbiamo avuto l’opportunità di vedere in anteprima unadi3, un momento chiave che è stato anticipato per un istante anche nel traileranteprime 2025, che potete vedere in fondo a questa news.Nella sequenza, i partecipanti del nuovo gioco si avvicinano a un distributore meccanico di palline, pescando a sorte tra rosse e azzurre, un dettaglio che si rivela subito cruciale: in base al colore estratto, i concorrenti vengono divisi in due squadre. Un momento particolarmente toccante è la separazione forzata tra madre e figlio, Jang Geum-ja e Park Yong-sik, destinati a schieramenti opposti.Ma il vero colpo diarriva alla fine: Seong Gi-hun è tornato nel gioco. Il protagonistaprima stagione prende una pallina e viene assegnato alla squadra rossa, lasciando aperti interrogativi su cosa lo abbia spinto a rientrare nella competizione e su quale sarà il suo ruolo questa volta.