Anteprima24.it - Rubano auto e chiedono mille euro a vittima per restituirla

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Portadavanti al carcere di Secondigliano e riavrai la tua. Vieni da solo”. Lanon sapeva nemmeno che la suaera stata rubata quando ha ricevuto un messaggio per effettuare il cosiddetto ‘cavallo di ritorno’. Quando ha capito tutto, che non era affatto un scherzo, ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri. Proprio durante la stesura della denuncia, laha ricevuto la seconda telefonata. Ad ascoltare in vivavoce anche i militari, già a lavoro per organizzare una sortita e bloccare gli estorsori. Dall’altro capo del telefono le ennesime raccomandazioni: “vieni da solo e non fare scherzi”.il prezzo della restituzione della propria, un cavallo di ritorno da concludersi davanti al carcere di Secondigliano. I militari ricostruiscono a ritroso il percorso compiuto da chi aveva rubato il veicolo.