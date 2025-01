Dilei.it - Re Carlo, il suo piano è fallito e richiama a Palazzo le due Principesse

Reavrebbe voluto una Monarchia snella e poco onerosa, con un numero limitato di membri senior. Un progetto di modernizzazione della Corona che avrebbe potuto funzionare, ma non ha messo in conto il suo cancro e quello di Kate Middleton. Una Corte a ranghi ridotti è entrata subito in difficoltà e il Sovrano sta pensando dire al lavoro ledi York.Re, fallisce il suo progettoQuandoè salito sul trono nel settembre 2022, sapeva già che non avrebbe potuto fare affidamento su Harry e Meghan Markle, anche se allora la situazione coi Sussex non era così disperata. Sebbene Meg abbianelle sue imprese californiane e stia tentando un riavvicinamento alla Famiglia Reale, è impossibile pensare che lei e il marito possano ritornare a svolgere qualche tipo di dovere reale.