Questo video non mostra una cameriera robot in Cina

Circolano deiche mostrerebbero l’esistenza di camerierein. La scena è molto credibile, dove notiamo questa giovanedalla faccia lucida e con movenze molto “iche”. Tuttavia, si tratta di una personale reale in carne e ossa che interpreta il personaggio in un ristorante cinese di Chongqing.Per chi ha frettaLa scena, seppur credibile,una donna che interpreta una.La donna è la titolare di un ristorante cinese a Chongqing.AnalisiIl reel viene accompagnato dalla seguente descrizione:Inil futuro è già realtà! Alcuni ristoranti stanno utilizzando camerieriici per servire i clienti! Tecnologia e innovazione al servizio della ristorazione. Questisono veloci, efficienti e offrono un’esperienza unica.