Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Benvenuti nell’oroscopo del 30 gennaio, il giorno perfetto per scoprire che le stelle, quando non si allineano, si divertono a giocare a Scarabeo con la vostra vita. Preparatevi: non promettiamo svolte epiche, ma qualche perla di saggezza che sa di sarcasmo. E ricordate, qualsiasi cosa succeda, non date la colpa a Mercurio retrogrado. oggi è solo la vostra vita che fa retro-marcia da sola.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei carico come una pila scarica. Ti sveglierai con una voglia irrefrenabile di conquistare il mondo, peccato che il mondo non abbia il tuo stesso entusiasmo. Prova a non litigare con tutti, almeno prima di pranzo. Toro(20 aprile – 20 maggio)Stai ancora cercando di capire se essere testardo è una virtù o un difetto. Spoiler: dipende sempre dagli altri, mai da te.