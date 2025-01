Puntomagazine.it - Napoli: rapinano negoziante 84enne, 2 persone in manette. Carabinieri eseguono misura cautelare

Arrestati due individui accusati di rapina aggravata a: uno in carcere, l’altro ai domiciliari. L’azione criminale ha visto il furto di oltre 10.000 euro da un anziano commerciante.Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nei giorni scorsi idel Nucleo Operativo della Compagnia diVomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 43enne (custodia in carcere) e di un 48enne (arresti domiciliari) ritenuti gravemente indiziati per aver commesso una rapina aggravata dall’uso delle armi, con volto travisato, nelle pertinenze dell’abitazione di un soggetto di 84 anni, mentre quest’ultimo stava uscendo di casa per andare a depositare l’incasso dell’attività commerciale da lui gestita.