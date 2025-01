Calciomercato.it - Milan, serata da incubo e ansia Gimenez: cosa sta succedendo

I rossoneri hanno vissuto unaccia che li costringerà a passare per un possibile derby al playoff di Champions, ma c’èanche fuori dal campoContinua a piovere sul bagnato per il. Ieri la sconfitta contro la Dinamo Zagabria è stata davvero dura da digerire, in primis per un risultato che ha negato ai rossoneri la qualificazione diretta agli ottavi di finale che era assolutamente alla portata. Vincere in Croazia, contro una squadra come quella di Cannavaro che è stata eliminata dalla Champions nonostante la vittoria, non era impresa impossibile. Certo le cose si sono complicate con l’inferiorità numerica per il rosso a Musah, ma la batosta resta.Sergio Conceicao (LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita Sergio Conceicao è stato nuovamente duro sull’atteggiamento della squadra: “Tutti gli episodi della partita sono stati contro di noi, ma non voglio nascondere la mancanza di aggressività nel primo tempo.