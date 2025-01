Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata non sa più segnare: come Tammy Abraham e Rafa Leao. Tutti i voti

Ilperde a sorpresa contro la Dinamo Zagabria in Croazia, il trioha deluso.dell’attacco rossonero.Ildi Sergio Conceiçao si prepara al derby contro l’Inter, i rossoneri vogliono il bis dopo il successo in Supercoppa Italiana a Ryad. La squadra ha riaperto i giochi per il quarto posto ma ha bisogno di un risultato importante contro un avversario in lotta per lo scudetto.Il Diavolo ha buttato via la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, la sconfitta in Croazia contro la Dinamo Zagabria ha vanificato il bel percorso dei rossoneri. I quali adesso dovranno passare dai play-off. I ragazzi di Sergio Conceiçao non hanno saputo gestire i momenti della gara e alla fine l’attacco (tranne Pulisic) non quasi mai riuscito a dare fastidio ai croati.