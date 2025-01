Rompipallone.it - Mercato Milan, si sblocca Gimenez: l’attacco è da rinfoltire, il colpo si fa grazie alla partenza di un rossonero

Leggi su Rompipallone.it

Il diavolo esce sconfitto dal campo della Dinamo Zagabria e dice addioqualificazione diretta agli ottavi di Champions. Ora c’è bisogno di fiondarsi sul.Archiviato il discorso Europa, almeno per le prossime due settimane, è tempo ora di concentrarsi sul calcio, con solo 4 giorni di distanza dchiusura. Una brutta batosta per ilquella di ieri, da cui i rossoneri escono sconfitti per 2-1 dal campo della Dinamo Zagabria, guidata da Fabio Cannavaro. Addioqualificazione diretta agli ottavi di Champions League e playoff da giocare tra la settimana del dieci e del diciassette febbraio.Una prestazione tra le altre cose da dimenticare per il, decisamente sottotono e con tantissimi errori dall’iniziofine, sia individuali che di squadra. Poi anche un pizzico di sfortuna, essendo state non poche le occasioni create.