Mattarella a Scandicci per l’inaugurazione della scuola superiore di Magistratura

(Firenze), 30 gennaio 2025 – Il presidenteRepubblica Sergioquesta mattina, 30 gennaio, è arrivato a Villa Castelpulci, nel comune di, per partecipare alla cerimonia per l'inaugurazione dei corsi dei magistrati ordinari in tirocinio e dell'anno formativo 2025. Ad accoglierlo alla stazione di Santa Maria Novella il prefetto Francesca Ferrandino. È la quinta visita dialla, la prima risale a 10 anni fa sempre per l'inaugurazione dei corsi, l'ultima nel 2021 per il decennale. Ad accogliere, il presidenteRegione Toscana, Eugenio Giani e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Fra le autorità che partecipano all'evento e che prenderanno la parola anche il vicepresidente del ConsigliodiFabio Pinelli.