Maimone ucciso a Napoli per un drink versato sulle scarpe: ergastolo al baby boss Francesco Pio Valda

Il 20 marzo del 2023 fuPio, aspirante pizzaiolo raggiunto da un colpo di pistola fuori agli chalet di Mergellina, sul Lungomare di, esploso daPioritenuto uno dei rampolli dell’omonimo sodalizio criminale.La sentenzaOggi è arrivata la sentenza della prima Sezione della Corte d’Assiste diche ha condannatoall’, come era stato richiesto dal pm Antonella Fratello. Ildurante questo periodo di prigionia non è sembrato affatto pentito di ciò che ha fatto, anzi, durante l’udienza del processo è stato sorpreso mentre rideva e scherzava con gli altri imputati e in un’altra occasione spuntò un video su TikTok dal carcere dove si mostrava con un atteggiamento di sfida verso le istituzioni.Da quanto emerso nel processo,perse le staffe quando qualcuno versò unsue costosee, noncurante del fatto che fuori agli chalet ci fossero anche famiglie con bambini, estrasse la pistola e fece fuoco all’impazzata e uno dei proiettili colpì mortalmentePio, del tutto estraneo alla rissa che si scatenò.