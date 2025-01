Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo dell’informazione: è morto l’operatore Massimo Vuotto

Reggio Emilia, 30 gennaio 2025 – E’improvvisamente, nella notte,, storico e conosciutissimo video-operatore per le emittenti televisive locali e per la Rai. Aveva 62 anni e viveva ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, dove questa mattina è stato trovato nella sua abitazione senza vita dai familiari a causa di un improvviso attacco cardiaco. Una notizia che lascia attonito tutto ilregionale e locale, doveera amato per la sua schiettezza, la sua ironia e la sua professionalità.cominciò la sua carriera neldel video-giornalismo con Telereggio, per poi fondare una società indipendente, la Videoromas e, infine, la Tccommunication con cui operava principalmente in collaborazione con la Rai regionale. Con le sue telecamere,ha documentato tutti i principali avvenimenti di cronaca che hanno segnato la storia di questo territorio.