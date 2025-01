Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 1-2, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: serve prima l’olandese nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gratuito di rovescio in rete di Flavio.1-3 Risposta di dritto anomala che mette in difficoltà un azzurro stranamente poco reattivo. Si allunga il rovescio difensivo in controbalzo e cede la battuta.40-A Lungo il rovescio lungoriga di. Nuovo errore e nuova palla break, seconda del game e del match.40-40 Attacca con il dritto anomalo e si presenta a rete De, non ha bisogno della volèe.A-40 Ace (1°).40-40 Rimedia spingendo l’inside in dopo la seconda pesante in kick.30-40 Nuovo gratuito di dritto, ancora sul primo colpo dopo il servizio: palla break.30-30 Scentra il dritto in palleggio l’azzurro. Contratto.30-15vincente slice.15-15 Sbaglia il dritto d’entrata De, peccato (dal suo punto di vista).0-15 Lungo il dritto dopo il servizio, definitivo, di Flavio.