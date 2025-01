Formiche.net - La tentazione di Merz in Germania. Cdu più a destra per far ripartire l’industria?

L’Unione è uscita dal centro politico? La domanda circola con insistenza ormai in tutti i substrati (politici, economici, industriali) tedeschi alla vigilia di elezioni politiche quantomai significative, perché incastonate sia in una crisi oggettiva legata al biennio di recessione, sia in un ormai quasi certo avvicendamento politico tra Spd e Cdu. Gli eredi di Angela Merkel guidati da Friedrich, capace di leggere i cambiamenti dell’elettorato medio e le istanze del mondo industriale, dopo la stretta sui migranti di fatto sconfessano le politiche della cancelliera e, anzi, guardano ad iniziative più radicali. Il tutto mentre i colossi dell’automotive come VW, Audi e Porsche stanno prendendo in considerazione la produzione negli Stati Uniti e mentre il “made in Germany” primo esportatore mondiale è solo un ricordo.