Calciomercato.it - Juve, per il rinnovo di Gatti serve un nuovo incontro: ecco quando si farà | ESCLUSIVA

Lantus è impegnata con gli ultimi giorni di mercato, che si preannunciano caldi, ma si avvicina il momento di discutere del futuro di Federicoci sarà l’Negli ultimi e difficili mesi della Vecchia Signora una delle poche certezze è stata rappresentata dalla titolarità di Federico. Per trovare l’ultima partita di campionato in cui il centrale di Rivoli non è entrato in campo bisogna tornare alla trasferta contro il Genoa del 28 settembre scorso. In Champions League, invece, l’unica partita che ha saltato è stata quella contro lo Stoccarda, nelle prima sconfitta stagionale dei bianconeri., per ildiunsi– Calciomercato.it (LaPresse)Ieri sera contro il Benfica, poi, dopo l’infortunio di Kalulu,era l’unico difensore di ruolo presente in campo e al tour de force che è stato il mese di gennaio si aggiungerà un ulteriore tour de force a febbraio.