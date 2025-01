Sport.quotidiano.net - Inter-Monaco 3-0: ottavi messi in ghiaccio in 20', super Lautaro ne fa 3

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano 29 gennaio 2025 - Una prestazione semplicemente perfetta per chiudere la fase a campionato di questa Champions League, assicurandosi la qualificazione diretta aglidi finale. L'fa tutto quelo che deve, vince con autorità contro ilper 3-0, merito di unMartinez: tripletta per l'argentino. Partita indirizzata benissimo dai nerazzurri: gol del vantaggio dopo appena due minuti, poi cartellino rosso per i monegaschi al 12'. I nerazzurri aproffittano dellaiorità numerica e conducono tutta la gara, trovando anche un raddoppio rapido al 20', prima di portare a termine la sfida. Primo tempo Per la sfida che può valere un posto tra le prime otto di questa fase a campionato della Champions League, Inzaghi ruota poco o nulla della sua formazione tipo. Davanti a Sommer, c'è la linea a tre composta da Pavard, De Vrij e Bastoni.