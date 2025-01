Ilrestodelcarlino.it - "Il sistema è in salute. E Bologna gioca un ruolo fondamentale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Assessora Gessica Allegni, nella classifica del Sole24Oreè anche quest’anno in top ten per la cultura. In questo senso, la città assume unimportante all’interno della regione come polo culturale. "È una conferma di cui tutta la regione deve essere orgogliosa – dice l’assessora regionale alla Cultura –.custodisce un grande patrimonio storico e artistico, ma ha saputo trasformarsi e crescere come luogo di innovazione e produzione attraendo visitatori e contribuendo allo sviluppo culturale complessivo dell’Emilia-Romagna. Il capoluogoquindi uncruciale in una regione che contemporaneamente trae forza dal suo policentrismo". Da gennaio dello scorso anno, la Regione è entrata a far parte della Fondazione Cineteca di. Un passo importante che creerà rete e servirà anche a ‘tutelare’ le altre città dell’Emilia-Romagna? "Sì, crediamo che questo possa rafforzarla in un momento di grande crescita.