Il mercato del Napoli gli aggiornamenti E dietro un nuovo nome…

Ildel: non solo il dopo Kvara. Di seguito l’editoriale del giornalista Luca Marchetti tratto dal sito www.tuttoweb.com. Ilnon gioca in Champions ma ci vorrebbe giocare il prossimo anno, magari anche da campione d’Italia. E così approfitta di questi ultimi giorni diper rinforzare la squadra anche in vista della prossima stagione. Il pressing su Comuzzo è fortissimo. Incontri, pranzi, offerte. La cifra che ilintende investire è 30 milioni di euro, non troppo distante dai 35 che ha in testa la Fiorentina (bonus compresi)”.Tra ile la Fiorentina. Il primo approccio è da 25+5, quindi bisogna ancora lavorare, ma c’è la disponibilità a parlare di un prestito con obbligo di riscatto, magari per dilazionare i pagamenti che saranno ingenti”.