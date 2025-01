Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena Prestes isolata nella casa: Signorini ai concorrenti “il confronto è importante, se non lo fate siete dei bulli” | Video Mediaset

Il ritorno didel, fortemente voluto dal pubblico con un plebiscito di voti, ha accesso nuovamente delle forti polemichetra i. La modella si è ritrova accerchiata da quasi tutti i coinquilini.Tutti controdeldelda buona parte dei. Alfonsotorna a parlare con i ragazzi: “quando vedo una personae tutti parlano di lei dal mattino alla sera senza accettare il. E quando persone come Amanda vanno controcorrente e dice ‘ a tutto questo non ci sto’ e viene taccia come una persona inqualificabile, ma dove stiamo andando a finire? Perchè questo confronti che sono lo spirito della convivenza civile non avete voglia di farli? Dovrebbe essere un vostro bisogno quello di avere uncon la persona che odiate perchè se non lovoi, non gli altri”.