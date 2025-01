Donnapop.it - Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno litigato per via dei loro programmi troppo simili? Ecco il retroscena

Leggi su Donnapop.it

Da tempo si parla di una presunta rivalità fraper via dei, mandati in onda su reti differenti e competitor fra di.Ma cosa c’è di vero? Da tempo i due conduttori si lanciano frecciatine a vicenda; prima il volto di Io Canto Generation e poi quello di È sempre mezzogiorno. Nonostante tutto, comunque,si incontreranno prossimamente sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo. I due saranno ospiti proprio della prima puntata del grande evento Rai Uno e a commentare la circostanza ci ha pensato anche Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo Conti, che con grande ironia ha smentito i rumors su una sua possibile partecipazione nei panni di co-conduttore.Come ha fatto Carlo Conti a convincereper il Festival di Sanremo?Carlo Conti, in una recente intervista del settimanale Chi, ha raccontato che convincerea partecipare al Festival di Sanremo non è stato affatto facile.