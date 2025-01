Quotidiano.net - Fabio De Luigi: "Il trucco? Più sei normale. Più la risata è assicurata"

Leggi su Quotidiano.net

Commedia, sì, ma anche dubbi, fragilità maschili, crisi familiari, donne che si ritrovano ad aspettare un figlio sulla soglia dei cinquant’anni, figlie diciottenni che vanno ad abitare col ragazzo. E padri sempre più smarriti. C’è tutto questo in 10 giorni con i suoi, diretto da Alessandro Genovesi, da una settimana nelle sale e già ai vertici della classifica degli incassi. I protagonisti sonoDee Valentina Lodovini: erano marito e moglie, Carlo e Giulia Rovelli, già in 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale. Li ritroviamo, ancora sull’orlo di una crisi di nervi, ma anche tenacemente uniti. Il resto, ce lo raccontaDe. Nel film, marito e padre goffo, pasticcione, pieno di ansie, ma anche tenerissimo e amorevole. De, colpisce in 10 giorni con i suoi l’equilibrio fra una commedia più spinta e i chiaroscuri di un ritratto familiare.