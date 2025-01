Gamberorosso.it - Esordio per i vini no e low alcol nel catalogo Meregalli. Il gruppo leader della distribuzione supera i 100 milioni di ricavi

Bene i, male gli spirit. Il bilancio 2024 delitaliano nelladiici, si chiude in terreno positivo e con un nuovo record di, che passano dai 99,44di euro del 2023 ai 100,47di euro dello scorso anno, pari a un incremento dell'1 per cento. Considerato che l'anno appena terminato è stato particolarmente difficile per il settore delle bevande, l'amministratore delegato Marcellosi ritiene soddisfatto.Nel dettaglio, per il segmentodel(che ha un peso di quasi 90%), la crescita è del 6 per cento, al contrario degli spirit che perdono il 3 per cento, ma fanno megliomedia del segmento dei distillati, penalizzati nel 2024 dal maltempo che non ha favorito le attività di consumo all'aperto.