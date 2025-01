Bergamonews.it - È morto Andrea Toccafondi, fondatore della Koiné di Madone

. Aveva 78 anni. L’imprenditore aveva fondato nel 1998di, un colossologistica. Nota soprattutto per distribuire l’acqua Sanpellegrino.ha saputo diversificare il business dinel corso degli anni, aggiungendo ai trasporti delle acque minerali anche i servizi per il settore aeroportuale e la logistica a temperatura controllata. La sede principale dell’azienda si trova a Levate, su un’area di 300.000 mq, e ospita anche un raccordo ferroviario. L’azienda gestisce inoltre una piattaforma logistica a, con 100.000 metri quadri di magazzini.è stato presidente, per oltre 40 anni,Ac Prato. A lungodetenne il record di presidente più longevo d’Italia. L’ultimo saluto asi terrà sabato 1 febbraio alle 16 nella chiesa di Santa MariaPietà a Prato.