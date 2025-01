Juventusnews24.com - Danso Juve, fumata bianca sempre più vicina! Il Lens ha accettato l’offerta bianconera: le ultimissime

Il calciomercato Juve è pronto a battere il quarto colpo di questa sessione invernale! Kevin Danso sempre più vicino ai bianconeri dopo che il Lens, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha accettato l'offerta della Vecchia Signora. Operazione in dirittura d'arrivo: prestito secco da 2.5 milioni più 1.5 di bonus. Thiago Motta potrebbe quindi aver presto un nuovo difensore dopo Renato Veiga.