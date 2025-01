Bergamonews.it - Danneggiano tre auto e rubano cioccolatini, un cappello e una coperta: disposto in carcere

Bergamo. Con un martelletto rosso rubato da unbus, di quelli necessari a rompere i vetri in caso di pericolo, hanno danneggiato treposteggiate in via San Bernardino. Da una hanno prelevato una scatola di, da un’altra hanno preso un cappellino e una.Quando è arrivata la volante della polizia chiamata da un residente, gli agenti hanno trovato i due giovani intenti a spartirsi ie li hanno arrestati. Addosso avevano il martelletto, il cappellino era in testa a uno dei due e laera stata nascosta in uno zaino.Davanti al giudice con l’accusa di furto e danneggiamento sono finiti M.J.F., tunisino di 19 anni e K.M. connazionale di 26 anni. In aula hanno ammesso di aver spaccato i vetri dellee di aver preso quanto si trovava all’interno dell’abitacolo.