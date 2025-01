Ilfattoquotidiano.it - Congo, il presidente Tshisekedi ricompare in un video: “Resistete”. L’avanzata dell’M23 e i malumori dell’esercito: ora si teme il golpe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’heure est grave”, il momento è grave: nel suo tanto atteso discorso alla nazione, annunciato da due giorni e infine diffuso ieri a tarda notte dalla tv nazionalelese, ilFélixha usato toni enfatici. In pantaloni e camicia cachi, lo sguardo sempre fisso alla telecamera, l’espressione accigliata, ha definito “marionette” del Rwanda e “terroristi” gli uomini, il gruppo armato che sta giorno dopo giorno avanzando nelle regioni del Nord e Sud Kivu dopo aver preso anche il capoluogo Goma, sottolineando come la situazione securitaria delle province orientali, compreso l’Ituri, sia “senza precedenti”, con “le forze armate del Rwanda a sostegno” che “seminano terrore e desolazione”.ha fatto ripetuti appelli all’unità del popololese, al di là di appartenenze etniche, religiose, politiche, unico modo per riuscire a far fronte all’invasione.