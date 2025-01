Zon.it - Concorso scuola 2025: date, orari e dettagli sulla prova scritta

Leggi su Zon.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario delle prove scritte per ilper titoli ed esami finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente dellasecondaria di primo e secondo grado, sia per i posti comuni che per il sostegno. Ilè regolato dall’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.Calendario delle prove scritteSecondaria di Primo e Secondo GradoLe prove si svolgeranno nelle seguenti:25 febbraio26 febbraio27 febbraioLe sessioni saranno suddivise in due turni:Turno mattutinoIdentificazione: dalle ore 8.00Svolgimento della: dalle ore 9.00 alle ore 10.40Turno pomeridianoIdentificazione: dalle ore 13.30Svolgimento della: dalle ore 14.