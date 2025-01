Dilei.it - Come usare il respiro per orgasmi più intensi

Hai mai pensato a quanto ilpuò trasformare e migliorare la tua esperienza sessuale? Dalla qualità dell’orgasmo al livello di connessione con il partner, il modo in cui respiri può influire positivamente sulla tua intimità. Il, infatti, migliora la consapevolezza sul momento presente e aumenta l’tà dell’orgasmo. Quando raggiungi l’apice del piacere, la reazione naturale del tuo corpo è l’irrigidimento dei muscoli e un aumento del, fino a trattenerlo quasi completamente. Ma i modi e i motivi per cuiildurante il sesso sono molteplici; secondo uno studio della Harvard Medical School, il controllo della respirazione è una tecnica efficace per calmare il sistema nervoso autonomo e ridurre lo stress, un fattore che può interferire sia con il desiderio sessuale sia con il piacere stesso.