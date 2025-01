Ilfattoquotidiano.it - Champions League, ecco la classifica finale: le posizioni di Inter, Milan, Juve e Atalanta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Solo l’si qualifica direttamente agli ottavi di. Facile la vittoria casalinga per 3-0 sul Monaco con tripletta di Lautaro.coraggiosa a Barcellona, ma il pareggio (2-2) non basta. Disastroa Zagabria: i rossoneri perdono (2-1) contro i croati di Cannavaro e vedono sfumare la qualificazione agli ottavi. Faranno i play off al pari della, surclassata in casa dal Benfica di Di Maria (0-2). Il già eliminato Bologna ha invece pareggiato 1-1 in casa dello Sporting Lisbona.(articolo in aggiornamento)L'articolola: lediproviene da Il Fatto Quotidiano.