Iltempo.it - "Atto voluto, cadono le braccia. La bordata di Meloni alle toghe | VIDEO

Altro chedovuto, è stato un "". La premier Giorgiaè intervenuta sul caso Almasri a La Ripartenza - Liberi di pensare (qui ildell'evento) organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano. "In Italia i cittadini capiscono perfettamente cosa sta accadendo, all'estero no. Quello che sta accadendo è un danno alla Nazione", ha detto la premier rispondendo a una domanda sull'inviato sul dalla Procura di Roma che iscrive nel registro degli indagati lei e figure apicali del governo come Nordio, Piantedosi e Mantovano per favoreggiamento e peculato nella vicenda del generale libico. "Non sono preoccupata né demoralizzata", dice, "sto portando avanti la battaglia per un'Italia normale per cui una persona perbene non debba avere paura della giustizia, del fisco, della burocrazia".