Ascolti tv i dati del 29 gennaio 2025

Bene il film sulla RaiNella serata di ieri, mercoledì 29, su Rai1 il tv movie in prima visione La Farfalla Impazzita ha coinvolto 3.448.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 il terzo e ultimo appuntamento con Zelig si ferma a 1.995.000 spettatori con uno share del 13.5% (Zelig By Night: 785.000 – 14.7%).Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 635.000 spettatori pari al 3.2%. A seguire Delitti in Paradiso segna 497.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 John Wick: Capitolo 2 incolla davanti al video 1.018.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 14 minuti (1.188.000 – 5.6%), Chi l'ha visto? segna 1.621.000 spettatori e il 9.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.9%).