Oasport.it - WTA Singapore 2025, risultati 29 gennaio: Anna Kalinskaya approda ai quarti, eliminata Cristina Buc?a

Si è aperto il secondo turno deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 250: sul cemento indoor asiatico si sono disputati i primi quatto match degli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile, nel quale non sono presenti azzurre.Avanza aila numero 1 del seeding, la russa, che regola la qualificata elvetica Simona Waltert, sconfitta per 6-2 7-6 (3), e nel prossimo turno affronterà, a sorpresa, la qualificata thailandese Mananchaya Sawangkaew, che piega la spagnolaBuc?a, battuta con un duplice 6-4.Supera gli ottavi anche la statunitense Ann Li, che liquida la lucky loser russa Maria Timofeeva con lo score di 6-3 6-2, infine nella parte bassa del tabellone si registra la vittoria in rimonta della testa di serie numero 6, la colombiana Camila Osorio, che supera la qualificata ceca Dominika Šálková col punteggio di 3-6 6-2 6-4.