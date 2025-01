Oasport.it - WTA Linz, fuori Cocciaretto e Bronzetti. Avanza Tauson

Si chiude la seconda giornata del torneo WTA di, in Austria. L’Italia saluta subito la competizione, con Elisabettae Luciauscite sconfitte da due match combattuti con Rebecca Sramkova e Dayana Yastremska, quinta testa di serie del seeding. La spagnola Sara Sorribes Tormo si guadagna il diritto di sfidare la prima testa di serie Karolina Muchova; l’iberica, proveniente dalle qualificazioni, ha superato con un doppio 6-3 Lulu Sun, ancora a secco di vittorie in questo 2025 e in un momento dunque di discreta crisi. Aliaksandra Sasnovich vince il derby tra qualificate con Anastasia Zakharova e guadagna il diritto di scontrarsi con Ekaterina Alexandrova.Bene invece Clara: la numero 8 del seeding supera con un doppio 6-3 l’ucraina Anhelina Kalinina e se la vedrà con Sorana Cirstea.