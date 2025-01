Quotidiano.net - Un asteroide potrebbe colpire la Terra nel 2032. “Rischio all’attenzione della task force Onu”

Roma, 29 gennaio 2025 – Unlanele il tema sarà affrontato la prossima settimana a Vie nna nella riunione già prevista dello Space Mission Planning Advisory Group dell'O nu, per valutare le possibili azioni da intraprendere per mitigare l'eventuale. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea che presiede il gruppo e che in queste ore sta monitorando attentamente l'con il suo Ufficio di difesa planetaria. Dimensioni e cratere L’2024 YR4 ha una probabilità dell’1,2%, pari a 1 su 98, dilanel: scoperto a dicembre 2024, ha un diametro compreso tra 40 e 100 metri e un suo eventuale impatto sul nostro pianeta produrrebbe un cratere di circa 1 chilometro. Per queste sue caratteristiche si è aggiudicato il primo posto delle classifiche degli asteroidi astilate dai centri per la sorveglianza dei Near Earth Objecy (Neo), dell'Agenzia Spaziale Europea e del Jet Propulsion LaboratoryNasa.