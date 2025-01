Ilrestodelcarlino.it - Tennis A Massa due trofei in un colpo solo. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

Il CircoloLombarda ospiterà per alcuni giorni ioriginali diCup in una sorta di omaggio all’anno d’oro dello sport della racchetta al tricolore voluto dalla federazione con il ‘Trophy Tour’ lungo la Penisola all’insegna dello slogan "Vieni a vivere un sogno. Anzi due". Venerdì e sabato i due prestigiosisaranno esposti al pubblico, dalle 10 alle 22, all’interno dell’OremplastArena. "E’ sicuramente motivo d’orgoglio essere una delle tappe del Trophy Tour e poter dunque ospitare nel nostro circolo duetra i più importanti del mondo dello sport – sottolinea Giorgio Errani, presidente del CircoloLombarda – un onore che la Federazione Italianae Padel ha riservato a non più di 80 club sul territorio nazionale.