Isaechia.it - Siria Pingo svela tutta la verità sui rapporti con le ragazze di Temptation Island e commenta la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

, protagonista dell’undicesima edizione di, hato ladiDe.Intervista da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo,ha innanzitutto smentito le voci sua una presunta crisi con il fidanzato Matteo Vitali, con il quale ha partecipato al reality delle tentazioni. “Io e Matteo stiamo ancora insieme“, ha chiarito la ragazza, che ha spiegato:Diciamo che ci siamo tenuti un po’ distanti dai social, io ho tanti progetti e lui uguale. Lavoro praticamentela giornata e i pochi tempi che ho liberi li ritaglio per me stessa. Ovviamente la coppia c’è ma se non postiamo per qualche giorno non vuol dire che ci siamo lasciati. Siamo un pochino distanti perché io ho tante cose da fare a lavoro ma stiamo sempre insieme.Poi,è tornata a parlare del litigio avuto con Alessia Pascarella, che ha condiviso con lei l’esperienza a(a cui ha partecipato con Lino Giuliano).