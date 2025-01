Metropolitanmagazine.it - Sequestrati 46 milioni a Fedex: “Niente contributi alla manodopera”

Guai per il corriere: il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato con urgenza, per frode fiscale, oltre 46di euro. A disporlo sono i pm Paolo Storari e Valentina Mondovì. La società leader “nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti”, è al centro di un’inchiesta per somministrazione illecita disotto sequestro per 46L’indagine arriva dProcura milanese. Vede al centro il “fenomeno della somministrazione illecita di” e i cosiddetti “serbatoi” di lavoratori. A questi ultimi non venivano corrisposti gli “oneri di natura previdenziale e assistenziale”. Purtroppo è una pratica molto diffusa nella zona, per la quale la Guardia di Finanza è sempre all’opera. Stando agli ultimi avvenimenti sarà un gip a convalidare il sequestro.