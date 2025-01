Liberoquotidiano.it - "Scrivono il mio necrologio. Voglio avvertirli...": esplode la rabbia di Novak Djokovic

"Già da un pò di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste": il tennista serbolo ha rivelato in un'intervista al periodico GQ, ripresa in parte dai media serbi, parlando di suo padre. Anche se poi ha aggiunto: "Lui capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos'altroconquistare. E' consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo". All'ultimo torneo a cui ha partecipato, gli Australian Open,è stato costretto a ritirarsi per via di un dolore non sopportabile alla coscia sinistra. Poi si è scoperto che si trattava di un infortunio al tendine del ginocchio. Scherzando sull'impatto che questo episodio ha avuto sul pubblico, il tennista ha detto: "Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il '' tennistico.