Sanremo 2025, Emis Killa indagato per associazione a delinquere e con Daspo di 3 anni. Rischia la squalifica? Carlo Conti: "Non faccio il giudice, ho scelto la canzone"

Colpo di scena a pochi giorni dall’inizio del Festival di(vero nome Emiliano Rudolf Giambelli), in gara con “Demoni”, come riporta il Corriere della sera, sarebbe stato “iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato all’sione di 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano”. Supende undel questore di Milano, Bruno Megale, che gli interdice le manifestazioni sportive per una durata di tre, accanito tifoso rossonero, secondo le indagini sarebbe stato identificato mentre con altri 14 ultras li osservava malmenare uno steward e avrebbe rapporti di amicizia con i fratelli Lucci e Fabiano Capuzzo con cui “gestisce una barberia a Monza”.