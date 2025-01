Lanazione.it - Quattro giovani morti nell’auto contro un pilone, ex sindaco a giudizio come tecnico per omicidio stradale

M onterchi (Arezzo), 29 gennaio 2025 – Rinvio acon l’accusa di: così ieri mattina il Gup del Tribunale di Perugia, Natalia Giubilei, accogliendo la richiesta del pm Patrizia Mattei, ha stabilito sul conto dei due funzionari del servizio lavori pubblici e patrimonio del Comune di San Giustino Umbro in relazione al tragico incidente avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 2022, nel quale persero la vitaaltotiberini, tre 22enni di Città di Castello e una ragazza di 17 anni residente a Monte Santa Maria Tiberina. Gli imputati sono Massimo Boncompagni, 72 anni edi Monterchi dal 2004 al 2014 (in pensione dal 2020) e l’attuale responsabile, Marco Giorgis di 65. Entrambi finiscono ora a processo, con la prima udienza fissata per le 9 di martedì 22 aprile prossimo; le responsabilità loro attribuite sono quelle di negligenza, imprudenza e imperizia, non avendo provveduto al ripristino del guard-rail nel preciso punto (ildel ponte sulla ex 3 bis in località Altomare, alle porte di San Giustino) in cui si è andata a schiantare la Fiat Punto con a bordo levittime.