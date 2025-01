Lettera43.it - Perché l’8 marzo si celebra la Festa della donna

Leggi su Lettera43.it

L’8sila Giornata internazionale, un’occasione per riflettere sui diritti femminili e sulle disuguaglianze di genere. Questa data è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1977, ma ha radici più antiche, legate alle lotte delle donne per il suffragio, il miglioramento delle condizioni lavorative e l’uguaglianza sociale. Spesso, nell’accezione comune, viene erroneamente definita come, anche se è più corretto definirla Giornata internazionale, poiché la motivazione alla basericorrenza non è una festività, ma la riflessione.Dalle proteste delle operaie americane a quelle in Russia: come nasce l’8La protesta delle donne a Pietrogrado nel 1917 (Wikipedia).Le primezioni risalgono ai primi del Novecento: negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni Paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922.