Nicola Vitiello è il nuovo rettore della Sant' Anna

Pisa, 29 gennaio 2025 -è ilScuola Superiore. Un applauso di due minuti ha accompagnato il verdetto del primo scrutinio per l'elezione del successore di Sabina Nuti, che ha diretto l’istituzione accademica pisana negli ultimi sei anni. Ordinario di Bioingegneria all’istituto di Biorobotica, ingegnere e membro“squadra”governance di Nuti,ha battuto AriMenciassi, protettrice vicaria uscente, ottenendo oltre 563 voti ponderati contro i 367sfidante e superando ampiamente il quorum richiesto per l’elezioni fissato a 528 voti ponderati. È il più giovaneScuola: ha 42 anni e resterà in carica fino al 2031. “Nell’assemblea pubblica tenutasi presso l’aula magnaScuola - spiega una nota- il presidente del seggio Marc Sorel, ha comunicato i risultati del primo scrutinio, che si è tenuto ieri e oggi.