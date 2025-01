Laprimapagina.it - Napoli nel mirino del clima: decessi da caldo in aumento entro il 2099

è al terzo posto tra le città europee più a rischio per ilegati al, secondo uno studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine pubblicato su Nature Medicine. Si stimano oltre 147.000 morti aggiuntive nella cittàla fine del secolo, se non si interviene subito per ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, gli esperti sottolineano che fino al 70% di queste perdite può essere evitato con azioni tempestive. Il ricercatore Pierre Masselot lancia un appello: “Bisogna agire ora per salvare vite e proteggere le città mediterranee, tra le più colpite dal riscaldamento globale”.